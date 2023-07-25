İstanbul’da yasa dışı silah ticareti operasyonu | Video
Eyüpsultan’da yasadışı silah imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen adrese polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adreste yapılan aramalarda, 13 adet tabanca, 1 adet otomatik silah, 14 adet boş şarjör, çok sayıda çeşitli ebatlarda silah namlusu ve şarjör yayı, çok sayıda polimer yapılı silah kutusu, 2 ayrı kilitli poşet içinde 7,35 gram marihuana, çok sayıda kilitli poşet ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, "silah imal ve ticareti" ile "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarından gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucunda adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece şüpheli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.
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