İstanbul’da yine metrobüs arızası! Seferler neredeyse durdu | Video
11.11.2025 | 09:34
İstanbul Avcılar’da bilinmeyen bir nedenle metrobüs arızalandı. İstanbul’da metrobüs seferleri neredeyse durdu.
