İstanbul'da yine metrobüs arızası! Seferler neredeyse durdu | Video 11.11.2025 | 09:34 İstanbul Avcılar'da bilinmeyen bir nedenle metrobüs arızalandı. İstanbul'da metrobüs seferleri neredeyse durdu.

Avcılar'da bilinmeyen bir nedenle metrobüs arızalandı. Yolcular ve vatandaşlar büyük panik yaşadı. Bölgede yoğun metrobüs kuyruğu oluştu. Arıza nedeniyle İstanbul'da metrobüs hattı neredeyse durdu. İETT tarafından yapılan açıklamada, "Metrobüs güzergahında yaşanan aksaklık nedeni ile trafik oluşabilmekte, ilgili birimlerimiz tarafından müdahale edilmektedir" denildi.