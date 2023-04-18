İstanbul’u bir anda yağmur bulutları kapladı, gündüz geceye döndü | Video
Öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sağanak yağış ile birlikte İstanbul’u yağmur bulutları kapladı.
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