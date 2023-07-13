İstanbul’un Altın Boynuz'u kararıyor! İşte Haliç'in içler acısı son hali | Video 13.07.2023 | 10:24 İstanbul’un bitmeyen çilesi Haliç’in kirliliği, havadan çekilen görüntülerle tekrar gözler önüne serildi. Daha önce suyu kahverengiye döndüğü görülen Haliç artık kararmaya başladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin gündeminde kirliliği ile bulunan, "Altın Boynuz" olarak adlandırılan Haliç yeniden kararmaya başlandı. Daha önce koku nedeniyle yanına dahi yaklaşılamayan Haliç kıyılarının büyük bir kısmı bu sefer siyaha büründü. Haliç'te kirli olmasına rağmen su sporları yapılmaya devam ediliyor ve bu da yetmezmiş gibi bir kişi temiz sandığı suda balık tutmaya çalışıyor. Haliç'te önceki yıllarda alglerden dolayı renk değişikliği olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iddia edilmiş, 2-3 haftaya düzelecek açıklaması yapılmıştı.