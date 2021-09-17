Video Yaşam İstediği şarkı çalınmayınca hem patronu hem de gazinoyu kurşunladı | Video

İstediği şarkı çalınmayınca hem patronu hem de gazinoyu kurşunladı | Video

İstediği şarkı çalınmayınca hem patronu hem de gazinoyu kurşunladı | Video
17.09.2021 | 11:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’daki palalı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 02:58
Antalya'daki palalı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 17.09.2021 | 11:19
Ankara’da kaza yapan araç otobüs durağına daldı, 4 kişi yaralandı | Video 01:04
Ankara'da kaza yapan araç otobüs durağına daldı, 4 kişi yaralandı | Video 17.09.2021 | 11:19
Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Türkiye’nin konuştuğu olayda son dakika... 17:28
Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Türkiye'nin konuştuğu olayda son dakika... 17.09.2021 | 11:21
Deniz otobüsünde tacize tutuklama! O anlar kamerada | Video 01:48
Deniz otobüsünde tacize tutuklama! O anlar kamerada | Video 17.09.2021 | 11:12
İstediği şarkı çalınmayınca hem patronu hem de gazinoyu kurşunladı | Video 01:54
İstediği şarkı çalınmayınca hem patronu hem de gazinoyu kurşunladı | Video 17.09.2021 | 11:05
Aracı önce çaldılar sonra kaza yapıp geri bıraktılar | Video 01:43
Aracı önce çaldılar sonra kaza yapıp geri bıraktılar | Video 17.09.2021 | 11:05
Yarım milyon liralık kaçak saat operasyonu kamerada | Video 01:11
Yarım milyon liralık kaçak saat operasyonu kamerada | Video 17.09.2021 | 10:55
Kadın tuzağı ile milyonluk Bitcoin gaspı! 1 milyon 700 bin liralık senet imzalattılar | Video 02:19
Kadın tuzağı ile milyonluk Bitcoin gaspı! 1 milyon 700 bin liralık senet imzalattılar | Video 17.09.2021 | 10:27
Müge Anlı canlı yayın izle: 17 Eylül 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı’da mucize gibi olay... O bebeği ilk kez kucağına böyle aldı... 13:56
Müge Anlı canlı yayın izle: 17 Eylül 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'da mucize gibi olay... O bebeği ilk kez kucağına böyle aldı... 17.09.2021 | 10:26
Diyarbakır’da feci kaza: 1 ölü, 19 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:56
Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü, 19 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 17.09.2021 | 09:58
Köpek otelindeki ölüm savcılığa taşındı | Video 02:17
Köpek otelindeki ölüm savcılığa taşındı | Video 17.09.2021 | 09:48
Batman’da otomobil yön levhasına çarptı; sürücü ağır yaralı 00:21
Batman'da otomobil yön levhasına çarptı; sürücü ağır yaralı 17.09.2021 | 10:00
Bartın’da demir çelik fabrikasında patlama: 5 yaralı | Video 00:56
Bartın'da demir çelik fabrikasında patlama: 5 yaralı | Video 17.09.2021 | 09:52
İstanbul’da aranan şahıslara operasyon, çok sayıda kişi gözaltında 04:37
İstanbul'da aranan şahıslara operasyon, çok sayıda kişi gözaltında 17.09.2021 | 08:47
Otomobil köprünün beton ayağına çarptı: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı | Video 01:00
Otomobil köprünün beton ayağına çarptı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı | Video 17.09.2021 | 09:17
Midesindeki kokain patlayan kurye öldü | Video 02:54
Midesindeki kokain patlayan kurye öldü | Video 17.09.2021 | 09:13
Bursa’da mutfakta hırsızlık şüphelisi ile karşılaşan kadın dövülüp, bıçaklandı 01:32
Bursa'da mutfakta hırsızlık şüphelisi ile karşılaşan kadın dövülüp, bıçaklandı 17.09.2021 | 08:47
İstanbul’da ilginç olay! Operasyonda kaçtığı polisten, mahsur kalınca yardım istedi | Video 04:11
İstanbul'da ilginç olay! Operasyonda kaçtığı polisten, mahsur kalınca yardım istedi | Video 17.09.2021 | 09:01
Ankara’da köyde çıkan yangında 8 ev kül oldu 02:31
Ankara'da köyde çıkan yangında 8 ev kül oldu 17.09.2021 | 08:47
Kız arkadaşı ile duvara çarparak kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı | Video 01:14
Kız arkadaşı ile duvara çarparak kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı | Video 17.09.2021 | 09:01

Denizli’de eğlenmek için gittiği gazinoda istediği şarkı çalınmayan kişi, işletme sahibi ve gazinoyu kurşunladı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan saldırının faili, JASAT tarafından kısa sürede yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, önceki gece Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eğlenmek için gazinoya gelen Nuri G. (43), bir süre alkol aldıktan sonra sahneye gelerek müzisyenlerden istek şarkıda bulundu. İstediği parçanın çalmaması üzerine öfkelenen Nuri G., hesabında fazla geldiğini ileri sürerek kavga çıkardı. Gazinodaki görevliler tarafından zorla dışarıya çıkarılan Nuri G., önce işletmeye daha sonra işletme sahibinin de içinde bulduğu araca 6 el tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı. İşletme sahibi silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Şüpheli Nuri G'nin yakalanması için Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. JASAT'ın sıkı takibi sonucu 24 saat geçmeden saklandığı apartta yakalanan Nuri G., 1 adet tabanca ve 99 adet tabanca mermisi ile birlikte gözaltına alındı.

Dolandırıcılık, yaralama ve sahtecilik gibi suçlardan 15 dosyası bulunduğu ortaya çıkan Nuri G., ifadesinde istediği şarkı çalınmayınca öfkeye kapılarak suçu işlediğini kabul etti. İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliye çıkışında basın mensuplarının 'Neden ateş ettiniz" sorusuna çıkan Nuri G., "Ya gidin arkadaş, çekecek bir şey mi bulamadınız" diye tepki gösterdi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA