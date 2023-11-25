İzmir açıklarında oluşan hortum böyle görüntülendi | Video
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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