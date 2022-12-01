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OTOMATİK OYNAT
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İzmir-İstanbul Otoyolu'nda feci kaza! 2 ölü 2 yaralı | Video 01.12.2022 | 16:33
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13 bin 700 dolar çalan 2 yabancı uyruklu şahıs yakalandı | Video 01.12.2022 | 15:53
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Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı | Video 01.12.2022 | 15:05
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Başına mama kabı sıkışan kediyi böyle kurtardılar | Video 01.12.2022 | 13:19
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Kazada savrulan otomobil, babaanne ve toruna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 01.12.2022 | 13:15
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Bomba gibi patlayan trafo mahalleyi korkuttu! Patlama anı kamerada | Video 01.12.2022 | 12:16
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Sanat yönetmenine uçan tekme ile saldıran şüpheli yakalandı | Video 01.12.2022 | 12:45
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Bomba gibi patlayan trafo mahalleliyi korkuttu | Video 01.12.2022 | 12:45
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Gaziantep'te güpegündüz pes dedirten akü hırsızlığı kamerada | Video 01.12.2022 | 12:45
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Son Dakika: Bursa-İzmir yolunda zincirleme kaza! | Video 01.12.2022 | 12:05
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Polisten kaçan araçtan uyuşturucu çıktı: 4 gözaltı | Video 01.12.2022 | 11:55
İzmir-İstanbul Otoyolunun Manisa bölümünde sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda önündeki tıra arkadan çarpan otomobil içindeki 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti biri ağır 2 kişi de yaralandı.