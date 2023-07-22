İzmir merkezli 3 ilde ‘Kelebek Operasyonu’ | Video
İzmir merkezli olarak Erzincan ve Erzurum’da mafya tipi yapılara karşı düzenlenen ‘Kelebek Operasyonu’ çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 17’si yakalandı. Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, firari 3 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.
'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Nitelikli yağma', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Tehdit', 'Kasten yaralama' ve 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçları çerçevesinde 2 ayrı suç örgütüne yönelik İzmir merkezli Gaziemir, Bayraklı, Balçova, Çiğli, Aliağa, Çeşme, Menderes, Seferihisar ile Erzincan ve Erzurum illerinde toplam 20 şüpheli, 25 ikamet, 5 iş yeri ve 7 araca eş zamanlı operasyon yapıldı.
Söz konusu operasyonlarda 13 tabanca, 3 tüfek, 12 kısmen parçası eksik silah, 29 kartuş, 156 fişek, 1 balistik yelek, 2 kasatura, bin 26 sentetik uyuşturucu hap, çok sayıda silah parçası ve silah yapımında kullanılan malzeme, 1 el yazması tarihi obje ile çok sayıda tapu, senet, satış sözleşmesi ele geçirildi.
Sabahın erken saatlerinde 77 ekip ve 169 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 17'si yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken 4'ü ise tutuklandı. Firari olan 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.
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