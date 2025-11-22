İzmir'de 23 yılla aranan uyuşturucu taciri yakalandı | Video 22.11.2025 | 14:29 İzmir'in Konak ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, polis ekiplerince yakalanarak adli makamlara teslim edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, dün şüpheli hareketlerde bulunduğu değerlendirilen bir kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapmak istedi. Yapılan sorguda Ş.Y. adlı şüphelinin, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan toplam 23 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Gözaltına alınan Ş.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.