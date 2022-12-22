İzmir'de aranan şahıslara yönelik dev operasyon: 32 gözaltı | Video

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İzmir'de çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen dev operasyonda, 32 hedef şahıs gözaltına alındı. Hava destekli ve özel harekat polisinin de katıldığı dev operasyonun görüntüleri ise macera filmlerini aratmadı.
Polis helikopterinin de yer aldığı operasyonda gözaltına alınan 32 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.