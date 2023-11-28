İzmir'de eğlence mekanındaki silahlı kavgaya 6 tutuklama | Video
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir eğlence mekanında 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.
6 TUTUKLAMA
Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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