İzmir'de kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı | Video
İzmir'in Bayraklı ilçesinde husumetlilerinin bulunduğu kahvehaneye gelen bir kişi, etrafa yaylım ateşi açtı. Meydana gelen olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Yaralılardan A.A.'nın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, olayın ardından kaçan ve daha önce işlediği suçlardan 14 kaydı olduğu öğrenilen şüpheli M.D.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Şüpheli ile yaralananlar arasında daha önceden çıkan bir tartışma yüzünden husumet olduğu öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:40
İzmir'de kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 23.04.2023 | 08:31
02:30
02:32
Bayram tatili için yola çıkan minibüs TEM'de devrildi: 13 yaralı | Video 23.04.2023 | 08:37
57:20
02:48
Antalya'da yaya geçidinde bekleyen otomobile kamyon çarptı: 4 yaralı | Video 22.04.2023 | 16:59
01:46
30 ayrı suçtan aranan şüpheli havalimanı'nda yakalandı | Video 22.04.2023 | 16:33
00:22
Jandarmadan depremzede çocuklara bayram hediyesi | Video 22.04.2023 | 16:34
03:11
50 kişinin karıştığı, 10 kişinin yaralandığı kavga kamerada | Video 22.04.2023 | 16:08
02:47
01:49
Manavgat'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 22.04.2023 | 16:31
04:05
Amasra’da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu | Video 22.04.2023 | 15:54
03:01
Bin 900 rakımlı zirvede yıpranan Türk bayrağını değiştirdiler | Video 22.04.2023 | 16:08
00:48
Bolu'da 4 aracın birbirine girdiği otoyol trafiğe açıldı | Video 22.04.2023 | 15:04
01:43
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı | Video 22.04.2023 | 14:59
02:07
Gabonlu Dina'nın otopsi raporu ortaya çıktı! İntihar mı, cinayet mi? | Video 22.04.2023 | 14:48
02:16
Adıyaman'da boş arazide erkek cesedi bulundu | Video 22.04.2023 | 14:42
00:18
Karaköy’de “tenekeli” para kapma kavgası kamerada | Video 22.04.2023 | 14:05
07:48
02:16
Berber koltuğuna yumurtlayan tavuklar görenleri hayrete düşürdü | Video 22.04.2023 | 13:59
01:20
Dilencinin üzerinden 11 bin 330 lira çıktı | Video 22.04.2023 | 13:54