İzmir’de organize suç örgütü çökertildi
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, elebaşılığını Adnan Üstün’ün yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlendiği operasyonda 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Organize suç örgütünün kasten öldürme ve kasten Öldürmeye teşebbüs suçlarını işledikleri tespit edildi.
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