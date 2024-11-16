İzmir'de oto tamir servisine motor şasesi operasyonu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir oto tamircisinin, araç motorlarının şase numarasını kazıdığı ve ikiz şase motor numarası verdiğinin belirlenmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, şase numarası kazınmış 5 araç motoru, trafikte görünen üstünde şase numarası takılmış 9 araç motoru ve hacizli yakalamalı motoru sökülmüş vaziyette olan 1 araç ele geçirildi.