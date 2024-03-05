İzmir'de sağanak yağış: Yıldırım düşme anı böyle görüntülendi | Video 05.03.2024 | 13:18 İzmir'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte yıldırım düşme anı, bir araç kamerası tarafından görüntülendi. Kentte sabah saatlerinden itibaren yağan sağanak yağış, kısa sürede etkisini yitirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir için sağanak yağış uyarısı yapmasının ardından sabah saatlerinde kentte sağanak etkili oldu. Yağmur beraberinde gök gürültüsü ve şimşekleri de peşinde getirirken, İzmir Çevreyolunda seyir halinde olan bir aracın kamerasına yıldırım düşme anları yansıdı. Sağanak yağış kısa sürede kentte etkisini yitirirken, akşam saatlerine kadar hafif yağışın zaman zaman etkili olabileceği bildirildi.