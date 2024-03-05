İzmir'de sağanak yağış: Yıldırım düşme anı böyle görüntülendi | Video
İzmir'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte yıldırım düşme anı, bir araç kamerası tarafından görüntülendi. Kentte sabah saatlerinden itibaren yağan sağanak yağış, kısa sürede etkisini yitirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:24
İzmir'de sağanak yağış: Yıldırım düşme anı böyle görüntülendi | Video 05.03.2024 | 13:18
00:58
Küçükçekmece'de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ceza yağdı | Video 05.03.2024 | 13:34
01:41
01:16
04:30
02:34
E-5 Karayolu’nda 'makas' kazası sonrası kavga kamerada | Video 05.03.2024 | 12:07
02:36
Asker eğlencesindeki drift pahalıya patladı | Video 05.03.2024 | 12:07
00:49
İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu: 545 kişi yakalandı | Video 05.03.2024 | 11:57
00:44
02:34
E-5 Karayolu'nda makas kazası sonrası kavga kamerada | Video 05.03.2024 | 11:26
04:05
04:30
00:36
Elazığ’da 24 kilo eroin ele geçirildi: 4 gözaltı | Video 05.03.2024 | 10:51
03:07
00:42
Siirt’te iş yeri ve bir kurumdan hırsızlık yapan 2 şahıs kamerada | Video 05.03.2024 | 10:04
04:30
00:50
01:30
01:01
11 ilde 1 ton 180 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 05.03.2024 | 08:48
02:52
Ataşehir'de "dur" ihtarına uymayan sürücü böyle yakalandı | Video 05.03.2024 | 08:59