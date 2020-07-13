Video Yaşam İzmir’de seyir halindeki TIR alev topuna döndü | Video

İzmir’de seyir halindeki TIR alev topuna döndü | Video

İzmir’de seyir halindeki TIR alev topuna döndü | Video
13.07.2020 | 18:54

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İzmir’in Bornova ilçesinde seyir halindeki TIR bir anda alev topuna döndü. TIR’ın yandığı anlar çevredeki bir vatandaş tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi.

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Edinilen bilgiye göre, saat 12.00 sıralarında Bornova'dan Kemalpaşa yönüne gitmekten olan Harun T. idaresindeki 26 BK 087 plakalı TIR, Belkahve Geçidi'ne gelirken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. TIR sürücüsü Harun T, dumanları fark ederek aracını emniyet şeridine çekti. Harun T.'nin durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Ön bölümünün tamamı yanan TIR, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülebildi. Söndürme işlemi sonrasında TIR kullanılamaz hale gelirken, TIR'ın yandığı anlar çevredeki bir vatandaş tarafından telefon kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Telefon kamerası görüntülerinde alevler içinde yanan TIR'dan patlama seslerinin geldiği duyuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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