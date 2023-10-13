İzmir'de taksi şoförünü kaldırım taşıyla yaralayıp gasp etmeye çalıştı, o anlar kamerada | Video
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir taksiye binen gaspçı, taksi şoförüne dehşeti yaşattı. Şüphelinin 62 yaşındaki taksi şoförünün başına kaldırım taşıyla vurup yaralayarak araçtaki paraları almaya çalıştığı anlar araç içi kamerasına yansırken, saldırganı tespit eden polis ekipleri, kısa sürede şüpheliyi yakaladı.
OLAY ANI KAMERADA
Yaşanan korku dolu anlar ise takside bulunan araç içi kamerasına yansıdı. Görüntüde aracın arka koltuğunda oturan A.T.'nin elindeki kaldırım taşı ile bir anda taksi şoförünün başına vurduğu, daha sonra da yine taş ve yumruk darbeleriyle S.K.'ye vurduğu anlar yer aldı. Yine görüntülerde, S.K.'yi yaralayan şüphelinin araçta bulunan paraları almaya çalıştığı daha sonra panik yaparak araçtan inip kaçtığı anlar yer aldı.
KISA SÜREDE YAKALANDI
Olayın ardından taksi sürücüsü S.K.'nin kamera görüntüleriyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi olmasının ardından polis ekipleri hızlı bir çalışma başlattı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırgan A.T.'nin yerini kısa sürede belirledi. A.T., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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