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OTOMATİK OYNAT
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Düğünde ‘bahşiş’ dehşeti: 5 yaralı | Video 19.05.2022 | 15:31
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Kadıköy'de şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç binanın üstüne devrildi | Video 19.05.2022 | 15:31
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Yaya geçidinden motosikletle geçen sürücüye taksi böyle çarptı | Video 19.05.2022 | 15:31
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Ordu'nun yüksekleri karla beyaza büründü | Video 19.05.2022 | 13:52
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İzmir'de tefeci operasyonu 9 gözaltı | Video 19.05.2022 | 14:08
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Yaralının kocası olduğu gören sağlıkçının en zor mücadelesi | Video 19.05.2022 | 13:35
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Afyonkarahisar'da 19 Mayıs ta kar yağışı sürprizi | Video 19.05.2022 | 13:49
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Tunceli'de otomobil park halindeki araçları böyle biçti | Video 19.05.2022 | 12:15
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İnternetten telefon siparişi verdi, telefon yerine kitap geldi | Video 19.05.2022 | 11:34
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Çıkan yangında metruk ev küle döndü | Video 19.05.2022 | 11:54
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Küçükçekmece’de fırtına ağacı devirdi | Video 19.05.2022 | 11:30
İZMİR'in Tire ilçesinde, ekonomik durumu kötü olan, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içine girenleri yüksek faizlerle borçlandırıp, tehdit ya da darp ile baskı yoluyla mağdur eden 9 şüpheli gözaltına alındı.