İzmir'de tefecilere operasyon: 6 gözaltı | Video 20.10.2023 | 13:18 İzmir'in Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede tefecilik yaptığı belirlenen şüphelileri tespit etti. Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda senet ele geçirilirken, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin mağdur vatandaşlara senet imzalatarak yüksek faiz karşılığında para verdikleri tespit edildi.