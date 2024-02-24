Video Yaşam İzmir’de tefecilik operasyonu: 5 gözaltı | Video
İzmir’de tefecilik operasyonu: 5 gözaltı | Video

İzmir’de tefecilik operasyonu: 5 gözaltı | Video

24.02.2024 | 08:55

İzmir'de polis ekipleri haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen şüphelilere yönelik 11 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ödemiş Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri nakit para ihtiyacı olanlara para verdikleri, karşılığında muvafakatname ve yüksek meblağlarda senet imzalatarak haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi. 11 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda; şüpheliler S.K, H.K, M.K, Z.Ö. ve S.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 11 tapu senedi, 3 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 101 tabanca fişeği, 6 ajanda, 5 senet, 29 boş senet koçanı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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