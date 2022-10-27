İzmir'de teröristin saklanmasına yardımcı olan 4 şüpheliye tutuklama | Video

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Bursa'da 20 Nisan’da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik uzaktan kumandalı EYP ile saldırı gerçekleştiren teröristlerden firari olarak aranan ve İzmir'de yakalanan Emre-Zafir kod adlı Cebrail Gündoğdu’nun saklanmasına yardım ettiği belirlenen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
TERÖRİSTİN SAKLANMASINA YARDIM EDEN ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI
Terörist Cebrail Gündoğdu, dün sabah saatlerinde Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Gündoğdu'nun saklanmasına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gün içerisinde şüphelilerden 4'ünün adliyeye sevkinin ardından dün akşam saatlerinde de işlemleri tamamlanan 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 şüpheli serbest bırakıldı.