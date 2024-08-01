Video Yaşam İzmir’de yangın: 3 fabrika, 5 araç zarar gördü | Video
İzmir’de yangın: 3 fabrika, 5 araç zarar gördü | Video

İzmir’de yangın: 3 fabrika, 5 araç zarar gördü | Video

01.08.2024 | 15:13

İzmir’in Bornova ilçesinde paletlerde çıkan yangın, 3 ayrı fabrika ve 5 araca zarar verdi. Helikopter ve itfaiye araçlarının müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yangın, Bornova ilçesi Işıkkent Mahallesi'nde meydana geldi. 3 ayrı fabrikanın bulunduğu alandaki paletlerde, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine adrese helikopter, onlarca itfaiye aracı ve ambulanslar sevk edildi. Bölgede park halinde bulunan 5 araca da sıçrayan alevler, havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, 3 fabrikanın ve 5 aracın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

145 suç kaydı ve 28 yıl hapis cezası vardı, eski eşinin evinde yakalandı | Video 00:23
145 suç kaydı ve 28 yıl hapis cezası vardı, eski eşinin evinde yakalandı | Video 01.08.2024 | 16:20
Otluk alanda çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı: Alevler korkuttu | Video 00:44
Otluk alanda çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı: Alevler korkuttu | Video 01.08.2024 | 16:12
Van’da hemzemin geçitte kaza: Tren otomobili 100 metre sürükledi, 1 yaralı | Video 01:29
Van'da hemzemin geçitte kaza: Tren otomobili 100 metre sürükledi, 1 yaralı | Video 01.08.2024 | 16:08
Mersin’de son kullanım tarihi geçmiş binlerce ürün ele geçirildi | Video 00:22
Mersin’de son kullanım tarihi geçmiş binlerce ürün ele geçirildi | Video 01.08.2024 | 16:10
Siverek’te yol verme kavgasında 2 grup birbirine girdi | Video 00:37
Siverek'te yol verme kavgasında 2 grup birbirine girdi | Video 01.08.2024 | 15:35
İzmir’de yangın: 3 fabrika, 5 araç zarar gördü | Video 01:32
İzmir’de yangın: 3 fabrika, 5 araç zarar gördü | Video 01.08.2024 | 15:13
Yola fırlayan küçük çocuğa hafif ticari araç böyle çarptı | Video 00:27
Yola fırlayan küçük çocuğa hafif ticari araç böyle çarptı | Video 01.08.2024 | 14:54
Kayseri’de 41 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı | Video 00:48
Kayseri'de 41 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı | Video 01.08.2024 | 14:22
Çoban köpeğinin saldırdığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı | Video 01:01
Çoban köpeğinin saldırdığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı | Video 01.08.2024 | 14:08
Bursa’da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı | Video 02:41
Bursa'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı | Video 01.08.2024 | 13:27
Ruhsatsız işletilen maden ocağı dinamitle böyle imha edildi | Video 00:44
Ruhsatsız işletilen maden ocağı dinamitle böyle imha edildi | Video 01.08.2024 | 13:55
Çoban köpeğinin saldırdığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı | Video 01:01
Çoban köpeğinin saldırdığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı | Video 01.08.2024 | 13:55
Kastamonu’da silahlı saldırgan dehşet saçtı: 2 polisi yaraladı, ailesini rehin aldı | Video 00:48
Kastamonu'da silahlı saldırgan dehşet saçtı: 2 polisi yaraladı, ailesini rehin aldı | Video 01.08.2024 | 12:38
Hem tek teker üzerinde yolculuk yapıp hem de 286 km hız yaptı | Video 00:48
Hem tek teker üzerinde yolculuk yapıp hem de 286 km hız yaptı | Video 01.08.2024 | 12:39
Parktaki silahlı saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası ortaya çıktı | Video 02:33
Parktaki silahlı saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası ortaya çıktı | Video 01.08.2024 | 12:38
Diyarbakır’da terör örgütü propagandası içeren şarkıyla halay çeken 5 kişi gözaltına alındı | Video 02:51
Diyarbakır'da terör örgütü propagandası içeren şarkıyla halay çeken 5 kişi gözaltına alındı | Video 01.08.2024 | 12:22
Çankırı’da orman yangını: İki katlı ev ve 100 arı kovanını zarar gördü | Video 01:50
Çankırı'da orman yangını: İki katlı ev ve 100 arı kovanını zarar gördü | Video 01.08.2024 | 11:12
Nadir görünen mavi ıstakoz, Ayvalık açıklarında görüntülendi | Video 02:09
Nadir görünen mavi ıstakoz, Ayvalık açıklarında görüntülendi | Video 01.08.2024 | 10:56
Önce evi soydu, sonra marketi... O anlar kamerada | Video 02:56
Önce evi soydu, sonra marketi... O anlar kamerada | Video 01.08.2024 | 10:50
Lavantada hasat başladı: 60 kilosundan 1 kilo çıkıyor, 600 TL’ye satılıyor | Video 07:18
Lavantada hasat başladı: 60 kilosundan 1 kilo çıkıyor, 600 TL'ye satılıyor | Video 01.08.2024 | 10:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA