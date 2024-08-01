İzmir’de yangın: 3 fabrika, 5 araç zarar gördü | Video 01.08.2024 | 15:13 İzmir’in Bornova ilçesinde paletlerde çıkan yangın, 3 ayrı fabrika ve 5 araca zarar verdi. Helikopter ve itfaiye araçlarının müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Bornova ilçesi Işıkkent Mahallesi'nde meydana geldi. 3 ayrı fabrikanın bulunduğu alandaki paletlerde, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine adrese helikopter, onlarca itfaiye aracı ve ambulanslar sevk edildi. Bölgede park halinde bulunan 5 araca da sıçrayan alevler, havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, 3 fabrikanın ve 5 aracın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.