Video Yaşam İzmir’deki 50 milyonluk rüşvet operasyonunun 77 şüphelisi adliyede | Video
İzmir’deki 50 milyonluk rüşvet operasyonunun 77 şüphelisi adliyede | Video

İzmir’deki 50 milyonluk rüşvet operasyonunun 77 şüphelisi adliyede | Video

12.07.2024 | 16:16

İzmir'de, Aliağa gümrüğü ve kentte bulunan gümrük müşavirliklerine yönelik 50 milyonluk rüşvet operasyonunda, gözaltına alınan aralarında memurlarında olduğu 77 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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İzmir'deki "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" soruşturması kapsamında 8 ilde operasyon düzenlenmiş, 77 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aliağa gümrüğü ve kentte bulunan gümrük müşavirliklerine yönelik baskında; 17 gümrük memuru, 1 TSE personeli, 35 gümrük müşavirliği firmasının 40 şirket ortağı/yöneticisi, 15 şirket müdürü, 47 şirket çalışanının da yakalandığı ortaya çıkmıştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 139 şüpheli belirlenirken, rüşvet suçuna konu paranın 50 milyon TL olduğu tespit edildi.

Gözaltındaki 77 kişinin ise emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında memurlarında olduğu şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İŞLEDİKLERİ SUÇLAR TEK TEK TESPİT EDİLDİ
Aliağa Gümrük Muhafaza Müdürlüğünde görevli memurlar ile tespit edilen gümrük müşavirliği çalışanlarının; gümrüklü alanda bulunan konteynerlerde öncelik sağladığı, kırmızı ve sarı hattan gelen konteynerlerin inceleme yapılmaksızın geçirildiği, eksik beyanname ile muayene işleminin yapıldığı veya yapılmış gibi gösterildiği ortaya çıkmıştı.

Yine gümrük memurlarının şifreleriyle ilgisiz kişilerin gümrük işlemlerini yaptığı, "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarının işlendiği de tespit edilmişti.

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