İzmir'deki Bayraklı Tüneli'nde TIR'da yangın! | Video

Bornova'dan Karşıyaka yönüne giden TIR'ın saat 11.00 sıralarında, Bayraklı Tüneli'nden geçerken lastikleri yanmaya başladı. Alevler kısa sürede TIR'ın dorsesini sardı. Tünelin içi dumanla doldu. Ekipler tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Karşıyaka yönünden gelen araçlar, trafik ekipleri tarafından yan yöne yönlendirildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.