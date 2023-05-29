İzmir'deki Bayraklı Tüneli'nde TIR'da yangın! | Video
İZMİR'de Bayraklı Tüneli'nde seyir halindeki TIR'da yangın çıktı. Söndürme çalışmaları sürerken, tünel çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.
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