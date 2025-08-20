Video Yaşam Jandarma suça geçit vermiyor: Bir ayda 206 şüpheli tutuklandı | Video
Jandarma suça geçit vermiyor: Bir ayda 206 şüpheli tutuklandı | Video

Jandarma suça geçit vermiyor: Bir ayda 206 şüpheli tutuklandı | Video

20.08.2025 | 16:25

Sakarya’da jandarma ekiplerince Temmuz ayı içinde yapılan denetim ve operasyonlarda yakalanan 838 kişiden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 206 şüpheli tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir yandan suçları önlemeye çalışırken diğer yandan geçmiş tarihlerde suç işlediği için haklarında aranma kaydı veya kesinleşmiş hapis cezası olan kişilerin yakalanması için çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede 01-31 Temmuz tarihleri arasında 3 bin 907 önleyici ve adli devriye icra edildi, 256 bin 17 şahıs sorgusu yapıldı. Sorgulamalar ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 838 kişi yakalandı, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 206 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramalar neticesinde ise 17 adet ruhsatsız tabanca, 29 adet kurusıkı tabanca, 10 adet av tüfeği ele geçirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Jandarma suça geçit vermiyor: Bir ayda 206 şüpheli tutuklandı | Video 00:43
Jandarma suça geçit vermiyor: Bir ayda 206 şüpheli tutuklandı | Video 20.08.2025 | 16:25
Ücret tartışmasında müşteriyi vuran otoparkçı adliyeye sevk edildi | Video 04:53
Ücret tartışmasında müşteriyi vuran otoparkçı adliyeye sevk edildi | Video 20.08.2025 | 15:24
Telefon dolandırıcısı altın ve parayı almaya geldiği binada yakalandı | Video 00:47
Telefon dolandırıcısı altın ve parayı almaya geldiği binada yakalandı | Video 20.08.2025 | 14:28
Yalova’da dehşet anları kamerada: Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı! | Video 00:49
Yalova'da dehşet anları kamerada: Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı! | Video 20.08.2025 | 14:03
Kınada korkutan anlar: Eline silahı alan havaya ateş açtı! | Video 02:08
Kınada korkutan anlar: Eline silahı alan havaya ateş açtı! | Video 20.08.2025 | 13:55
Sındırgı’da korkunç kaza! Otomobil ile motosiklet böyle çarpıştı: 1 ölü | Video 00:11
Sındırgı'da korkunç kaza! Otomobil ile motosiklet böyle çarpıştı: 1 ölü | Video 20.08.2025 | 13:43
Büyükçekmece’de villa bahçesine gömülü ceset bulundu | Video 01:35
Büyükçekmece’de villa bahçesine gömülü ceset bulundu | Video 20.08.2025 | 12:39
Bursa’da esnaf kavgası! Sandalyeler havada uçuştu | Video 00:34
Bursa’da esnaf kavgası! Sandalyeler havada uçuştu | Video 20.08.2025 | 12:39
Gaziantep’te 3 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:24
Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.08.2025 | 12:39
Bursa’da esnaf kavgası kamerada: Sandalyeler havada uçuştu | Video 00:34
Bursa’da esnaf kavgası kamerada: Sandalyeler havada uçuştu | Video 20.08.2025 | 12:01
Doğum günü partisinden dönen nişanlı çift ağaca saplanan otomobilde can verdi | Video 02:32
Doğum günü partisinden dönen nişanlı çift ağaca saplanan otomobilde can verdi | Video 20.08.2025 | 11:15
Gaziantep’te otomobiller çarpıştı, 3 kişi öldü! Feci kaza kamerada | Video 03:24
Gaziantep'te otomobiller çarpıştı, 3 kişi öldü! Feci kaza kamerada | Video 20.08.2025 | 11:10
Fatih’te İETT şoförü ile yolcu arasında çıkan kavgada biber gazı sıkıldı! O anlar kamerada | Video 02:10
Fatih’te İETT şoförü ile yolcu arasında çıkan kavgada biber gazı sıkıldı! O anlar kamerada | Video 20.08.2025 | 10:51
Alkollü ehliyetsiz sürücünün çarpmasıyla bebek arabasında can veren 9 aylık Miran battaniyesiyle defnedildi | Video 03:40
Alkollü ehliyetsiz sürücünün çarpmasıyla bebek arabasında can veren 9 aylık Miran battaniyesiyle defnedildi | Video 20.08.2025 | 10:37
Abartı egzoz kullanan araçlara geçit yok: 27 bin lira ceza | Video 00:11
Abartı egzoz kullanan araçlara geçit yok: 27 bin lira ceza | Video 20.08.2025 | 10:27
Sahte ilanlar ile 100’den fazla mağduru 10 milyon TL dolandırdılar, jandarmadan kaçamadılar | Video 00:59
Sahte ilanlar ile 100'den fazla mağduru 10 milyon TL dolandırdılar, jandarmadan kaçamadılar | Video 20.08.2025 | 10:03
Osmaniye’de 44 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı | Video 00:29
Osmaniye’de 44 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı | Video 20.08.2025 | 09:44
Zonguldak’ta lüks tatil vurgunu; 300 kişi 15 milyon lira dolandırmışlar | Video 01:30
Zonguldak’ta "lüks tatil" vurgunu; 300 kişi 15 milyon lira dolandırmışlar | Video 20.08.2025 | 09:24
Van’da tarihi camide skandal görüntü! Uygunsuz kıyafetlerle poz verdi | Video 02:21
Van'da tarihi camide skandal görüntü! Uygunsuz kıyafetlerle poz verdi | Video 20.08.2025 | 09:17
Otomobilde silahlı saldırıya uğramıştı, saldırgan arkadaşı çıktı | Video 01:21
Otomobilde silahlı saldırıya uğramıştı, saldırgan arkadaşı çıktı | Video 20.08.2025 | 09:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY