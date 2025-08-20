Jandarma suça geçit vermiyor: Bir ayda 206 şüpheli tutuklandı | Video
Sakarya’da jandarma ekiplerince Temmuz ayı içinde yapılan denetim ve operasyonlarda yakalanan 838 kişiden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 206 şüpheli tutuklandı.
