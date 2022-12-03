Jandarma’dan kaçak tütün operasyonu | Video

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yurda kaçak yollarla sokulan ve toptancılar aracılığı ile nargile kafelere dağıtılacak olan 2 bin 600 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. İnsan sağlığına ciddi zararları bulunan kaçak tütünleri satan 3 kişi ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde, şüphelilerin nargile tütünlerini Bahçeşehir ve Esenyurt'ta bulunan evlerinde depoladıkları tespit edildi. 2 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen Jandarma ekipleri, bandrolsüz satışa hazır şekilde paketlenmiş bin 600 kg çeşitli gramajlarda ve markalarda nargile tütünü, plastik leğenler içerisinde aromalandırılması yapılmakta olan ve çuvallar içerisinde kıyılmış toplam bin kg nargile tütünü, nargile tütünü imalatında kullanılan nargile aroması, çok sayıda boş nargile tütünü kutusu ambalaj kağıdı, 2 adet hassas terazi, 2 adet paketleme ve ambalaj makinesi ile 1 adet nargile tütünlerinin kıyılmasında kullanılan şarküteri tarzı et kıyma makinesi ele geçirdi.
Evlerde inceleme yapan Jandarma ekipleri, nargile tütünlerinin insan sağlığına ciddi zararları olduğunu, özellikle denetimi yapılmamış, hijyensiz ortamlarda üretilmiş kaçak tütünlerle hazırlanan nargilelerin çeşitli ağır hastalıklara yol açabileceğini vurguladı. Jandarma özellikle 18-24 yaş aralığındaki gençlerin yaygın olarak kullandığı nargileden uzak durulması konusunda vatandaşları uyardı.
Üretmiş oldukları sahte/kaçak nargile tütünlerini piyasaya sürerek haksız kazanç elde etmeye çalışan Y.S., M.Ç. ve K.O. isimli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.