Video Yaşam Jandarmanın sahte evrak operasyonunda onlarca sahte kimlik, pasaport çek defteri ele geçirildi | Video
Jandarmanın sahte evrak operasyonunda onlarca sahte kimlik, pasaport çek defteri ele geçirildi | Video

Jandarmanın sahte evrak operasyonunda onlarca sahte kimlik, pasaport çek defteri ele geçirildi | Video

09.05.2023 | 10:56

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ümraniye’de bir işyerine yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramada çeşitli bankalara ait bin 500 sahte çek, 750 eski tip sahte kimlik, 600 yeni tip kimlik basımında kullanılan kart, 800 sürücü belgesi basımında kullanılan kart, 8 sahte pasaport, 34 yeni tip sahte kimlik ele geçirildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ümraniye'de iş işyerinde İ.İ., İ.İ., K.K., Y.K. ve A.S. isimli kişiler tarafından sahte mühür kullanarak sahte çek, kimlik ve pasaport basarak paravan olarak kurdukları şirket üzerinden piyasaya süreceğini belirledi. Yapılan araştırma ve fiziki takip neticesinde,5 kişinin resmi belgede sahtecilik suçlarından hakkında işlem yapılan kişilerle sık sık bir araya geldiği, sahte çek, kimlik ve pasaport basımında kullanılan malzeme temin ettikleri belirlendi.

HER TÜRLÜ SAHTE KİMLİK, PASAPORT, EHLİYET

Gerekli hazırlıkları yapan jandarma ekipleri işyerine operasyon yaptı. Operasyonda İ.İ., İ.İ., K.K., Y.K. ve A.S. isimli kişiler gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramada çeşitli bankalara ait, şirketler ve şahıslar adına düzenlenmiş bin 500) adet sahte çek, 12 bin adet çeşitli bankalara ait içi boş sahte çek yaprağı, 750 adet eski tip sahte nüfus cüzdanı, 600 adet yeni tip kimlik basımında kullanılan çipli boş kart, 800 adet yeni tip sürücü belgesi basımında kullanılan çipsiz boş kart, 8 adet sahte Türkiye Cumhuriyeti Pasaport Defteri, 34 adet sahte yeni tip kimlik kartı, 10 adet sahte sürücü belgesi, 1 adet matbaa makinası, 1 adet soğuk mühür makinası, 1 adet kart kesme makinası, 1 adet kart basma makinası, 2 adet dizüstü bilgisayar ve yazıcı düzeneği ile sahte çek, sahte kimlik ve sahte pasaport basımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Malzemelere el konuldu.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılırken 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

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