Video Yaşam John Terry’den Marmaris’te tatil keyfi | Video
John Terry’den Marmaris’te tatil keyfi | Video

John Terry’den Marmaris’te tatil keyfi | Video

26.10.2021 | 13:26

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Eski İngiliz defans oyuncusu John Terry, Marmaris’te tatil keyfini yaşadı. Eşi Toni’yle birlikte tatil yapan Terry, cennet koyların tadını çıkardı.

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İngiltere Milli Takımı ve Chelsea'nin unutulmaz futbolcularından John Terry John Terry, Marmaris'te tatilini geçiriyor. 2018'de futbol kariyerini Aston Villa'da noktalayan Terry, eşi Toni Terry'iyle birlikte cennet koyların tadını çıkardı. Hisarönü Körfezindeki bir otelde konaklayan Terry çifti, deniz araçlarıyla eşsiz güzelliğin keyfini yaşadı. Eşi deniz helikopterine bindi.

O anların fotoğraflarını 'ne manzara, çok güzel bir tatil' notuyla sosyal medyadan paylaştı. Eski İngiliz futbolcunun gönderisine birçok beğeni ve yorum geldi.

John Terry, dünyaca ünlü iş insanları, futbolcu ve yöneticilerin konaklayıp tatil yaptığı, tatil köyünü andıran lüks bir otelde tatilini geçiriyor. Otel misafirlerine, havalimanından özel helikopterle transfer seçeneği, farklı tatil deneyimlerine yönelik plajları, dünya çapında ünlü şeflerin yönetimindeki restoranları, su üstü ve altındaki aktiviteler gibi bir çok seçenek sunuyor.

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