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Kabe'yi baba kucağında tavaf ederek hayata başlıyorlar

Kabe'yi baba kucağında tavaf ederek hayata başlıyorlar

26.06.2023 | 14:30

Kutsal topraklara ailesiyle birlikte gelen çocuklar baba kucağında Kabe'yi tavaf ederek gözlerini dünyaya açıyor.

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Mekke-i Mükerreme'de annesinin babasının kucağında yüzlerce çocuk büyüklerinin ibadetine eşlik ediyor. Kâbe-i Muazzama'da çocuk olarak bulunmak, zamanlarının belki de en güzel anlarından biri. Harem bölgesinde, nefsinizin istediği bir haram aklınızdan geçtiğinde günah olarak ahiret hesabınıza kaydediliyor. Ancak çocuklar, Kabe'de günahsız olarak tavaflarını yapıyorlar.

Küçük yaşta Kabe'yi tavaf edenlerin, zeki oldukları akıcı konuşmaları ve ibadetlere ilişkin detaylı bilgilere daha küçük yaştan vakıf olmalarından anlaşılıyor. Babalarının kucağında Kabe'yi tavaf eden bebekler ise etrafa saçtıkları gülücükler ile geleceğin ışığı olarak ilgileri topluyor.

Her ebeveynin, "Çocuklarla ibadet etmek zor olmadı mı?" sorusuna verdiği cevap, her zaman aynı oluyor. Aileler, "Rabbim büyük kolaylık verdi, hiçbir zorluk hissetmedik. Emzirmeleri de, uyumaları da hepsi düzene girdi, bütün terslikler Mekke-i Mükerreme'de bitti" yanıtını veriyor. Kabe'ye girişte çocuklara hiçbir sınırlama yok. Onlar geçiş üstünlüğüne sahipler. Sabi (günahsız) olmaları, anne ve babaları için de kapıların hemen açılmasını sağlıyor. Çocuk ağlama sesi Kabe'de yok. Onlar tavaf ederken, Beytullah'tan sonra gözünüze çarpan, minik ellerin hareketi ve küçük yüzlerin tebessümü oluyor.
Zorluklara göğüs gererek bebeği ile mukaddes yolculuğa çıkan anne ve babalar, memleketlerine büyük lütuf ile dönüyorlar. Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı bir lütuf daha ekleyerek, çocuklar için bir eğitim merkezi hazırladı. 5 görevli 2 ile 12 yaş arası hacı çocuklarına Dar Hadi Otel'deki kreş kısmında eğitim veriyorlar. Yeme içme adabından, dualara, ilahilere kadar yeni bilgiler öğretiyorlar.

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