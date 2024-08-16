Kaçakçılara 750 milyon liralık baskın… 9 depoda ele geçirildi

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; piyasa değeri 750 milyon lira olan kaçak ve taklit cep telefonu aksesuarı ele geçirdi.