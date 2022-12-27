Kaçırıldığı söylenen Arife Gökçe öldürüldü mü? Müge Anlı'da Rahmi Bey bile dayanamadı "Allah cezanı versin senin!"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yine çok konuşulacak! Kaçırıldığı söylenen Arife Gökçe öldürüldü mü? Sinan ve Kadir canlı yayında yüzleşti. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Kadir, gerçekler ortaya çıkacak dedi. Sinan ise Kadir'in kendisinden Hamide Hanım'ın ev adresini de istediğini söyledi.