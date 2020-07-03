KADEM, yeni eğitim setiyle şiddete karşı farkındalık oluşturacak | Video

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, hazırladıkları "Güven Toplumunun İnşası/Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları" isimli eğitim setiyle şiddeti açığa çıkaran sebepleri, şiddet türlerini ve şiddetin önlenmesine yönelik çözüm önerilerini alanında uzman isimlerin çalışmalarıyla bir araya getirdiklerini belirterek, "Bu projeyle insanımızın şiddetin çeşitli yönlerden sebep ve sonuçlarını bir bütün olarak değerlendirip kavrayabilmesini, böylelikle toplumda bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz." dedi.