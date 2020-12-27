Video Yaşam KADES tanıtım filmi yayında | Video

KADES tanıtım filmi yayında | Video

KADES tanıtım filmi yayında | Video
27.12.2020 | 15:23

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İçişleri Bakanlığı kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hazırladığı KADES uygulamasını hayata geçirdi. Uygulamanın tanıtımı ise Kocaeli İzmit İlçesinde bulunan SEKA film Platosunda çekilerek önceki günden itibaren yayınlanmaya başladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilen, eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar için, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan KADES (Kadın Acil Destek) uygulaması, yaklaşık 2 yıldır kullanılıyor. Bu uygulama yükleyenlerin,

akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ne ulaşabiliyorlar. Kullanımı yaygınlaşan uygulamanın herkes tarafından bilinir hale gelmesi için tanıtım çalışmaları da devam ediyor.

İZMİT'TE ÇEKİLDİ

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'de kadına şiddetle mücadele kapsamında kullanılmaya başlayan KADES uygulaması için tanıtım filmi çektirdi. Hazırlanan filmde tüm oyuncular gönüllü olarak yer aldı. İzmit İlçesi SEKA Film Platosunda Yeliz Yavuz Ergün yapımcılığında hazırlanan tanıtım filminin yönetmenliğini bilinen birçok dizini yönetmeni Alperen İbrahimoğlu, görüntü yönetmenliğini ise Kemal Aslan sütlendi. 20 kişilik ekibin görev aldığı tanıtım filminde Muhteşem Yüzyıl dizisi oyuncularından Gamze Dar ve Bir Zamanlar Osmanlı dizi oyuncusu Gökhan Yılmazer rol aldı.

YENİ FİLMİ PAYLAŞTI

Çekimleri tamamlanan filmin kamu sporu olarak yayınlanmasına sosyal medya hesaplarında paylaşımına başlanırken, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'da "Kadına yönelen şiddet, toplumumuzun temeline yönelen şiddettir. Türk Polisi şiddetin her türlüsüne karşıdır. Ücretsiz olarak cep telefonlarına indirilebilen KADES uygulaması ile şiddet mağduru kadınlarımıza en hızlı şekilde ulaşabiliyoruz.#KadinaSiddeteHayir" ifadeleri ile haırlanan yeni filmi kendis sosyal medya hesabından paylaştı.

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