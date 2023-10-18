Kadıköy Uzunçayır'da metrobüs kazası! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi | Video
KADIKÖY Uzunçayır'da metrobüs kaza yaptı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:47
01:40
İstanbul Anadolu Yakası’nda sağanak yağış etkili oluyor | Video 18.10.2023 | 08:36
01:39
Ümraniye'de servis aracı alev alev yandı | Video 18.10.2023 | 08:35
00:42
Otoyolda ticari taksinin bagajında ilginç motosiklet taşımacılığı kamerada 17.10.2023 | 21:51
15:54
07:42
01:32
Ellerinde baltalarla kavga ettiler... O anlar kamerada 17.10.2023 | 18:36
03:36
Cenaze dönüşü kazada ölen 3 kişi toprağa verildi 17.10.2023 | 18:13
00:50
02:18
Kayalıklardan denize düştü, 6 saat sonra kurtarıldı | Video 17.10.2023 | 16:16
00:29
Sarıyer’de köpek dövüştürüp bahis oynayanlara operasyon | Video 17.10.2023 | 15:50
00:29
02:08
Yalova’da 335 bin 300 adet sentetik ecza hap ele geçirildi | Video 17.10.2023 | 14:59
01:04
Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı, 2 gözaltı | Video 17.10.2023 | 14:56
00:55
Gercüş’te trafik kazası: 1 yaralı | Video 17.10.2023 | 14:06
00:51
Yalova’da 2 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcı tutuklandı | Video 17.10.2023 | 14:06
02:01
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu | Video 17.10.2023 | 12:52
01:54
Eski eşini defalarca bıçaklayan adama meydan dayağı | Video 17.10.2023 | 12:52
01:47
Yokuş aşağı kayan aracı otopark görevlisi böyle durdurdu | Video 17.10.2023 | 12:52
09:53
Müge Anlı'da şüpheli sevgiliden çarpıcı açıklama | Video 17.10.2023 | 14:01