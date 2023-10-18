Video Yaşam Kadıköy Uzunçayır'da metrobüs kazası! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi | Video
Kadıköy Uzunçayır'da metrobüs kazası! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi | Video

Kadıköy Uzunçayır'da metrobüs kazası! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi | Video

18.10.2023 | 08:57

KADIKÖY Uzunçayır'da metrobüs kaza yaptı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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