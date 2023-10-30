Kadıköy'de TIR sokaktaki onlarca araca çarparak ilerledi! O anlar kamerada | Video
KADIKÖY'de gece yarısı sokakta ilerleyen bir TIR şoförü park halindeki 20'yi aşkın araca çarptı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, TIR'ın sokakta ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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