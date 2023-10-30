Video Yaşam Kadıköy'de TIR sokaktaki onlarca araca çarparak ilerledi! O anlar kamerada | Video
Kadıköy'de TIR sokaktaki onlarca araca çarparak ilerledi! O anlar kamerada | Video

Kadıköy'de TIR sokaktaki onlarca araca çarparak ilerledi! O anlar kamerada | Video

30.10.2023 | 13:17

KADIKÖY'de gece yarısı sokakta ilerleyen bir TIR şoförü park halindeki 20'yi aşkın araca çarptı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, TIR'ın sokakta ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay saat 02.30 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi Mühürdar Karakolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokakta hızla ilerleyen TIR şoförü yol kenarında park halinde olan 20'yi aşkın araca çarptı. Araçların bir çoğunda maddi hasar meydana geldi. TIR'ın Kızıltoprak'a doğru ilerlediği öğrenildi. Araç sahipleri sabah saatlerinde olayı fark etti. Zarar gören otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, araç sahipleri karakola giderek şikayetçi oldu. TIR'ın sokaktan geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri TIR şoförünü yakalamak için çalışma başlattı. Mahalle sakinlerinden bir kadın, "Biz de bilmiyoruz ne olduğunu, arabalar boydan boya gitmiş." dedi. Çevre sakinlerinden Metin Şut ise, "Aşağıdan bir TIR gelmiş. Hızlı geliyormuş. Sağ taraftakilerin hepsini almış. Sol taraftaki arabalar sağlam. Görgü tanıklarına göre stadın oraya kadar arabaların hepsi böyle. Aşağı yukarı 20-30 tane araç hasarlı. Dar bir sokak. Bunu biz çok yaşıyoruz." şeklinde konuştu.
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