Kağıthane'de 13 katlı binadan yangın paniği
istanbul Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde 13 katlı binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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