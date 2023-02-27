Video Yaşam Kağıthane’de gecekondu alev alev yandı | Video
Kağıthane’de gecekondu alev alev yandı | Video

Kağıthane’de gecekondu alev alev yandı | Video

27.02.2023 | 23:05

Kağıthane’de bir gecekonduda yangın çıktı. Yangın sonrası gecekondu oturulamaz hale gelirken, kendilerini güçlükle dışarı atan aile feryat etti.

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