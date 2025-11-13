Kağıthane’de patlama sonrası duvar sokağa fırladı | Video
13.11.2025 | 11:44
Kağıthane’de bir dairede meydana gelen patlamada park halindeki araçlar zarar gördü. Saçları yanarak dışarı kaçan S.T. hastaneye kaldırılırken, güvenlik kamerası görüntülerinde patlamanın saniyeler içinde yoğun bir ışıkla gerçekleştiği ve mahallelinin panikle sokağa koştuğu görüldü. Patlama iddialarına doğal gaz sızıntısı sonrası yakılan sigaranın sebep olduğu öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:31
Kağıthane’de patlama sonrası duvar sokağa fırladı | Video 13.11.2025 | 11:44
00:37
02:58
Yaya geçidinde 5 gün arayla yaşanan 2 feci kaza kamerada | Video 13.11.2025 | 10:24
00:28
03:03
Adana'da halıdan servet çıktı! Dürüst çalışandan örnek davranış | Video 13.11.2025 | 10:24
04:06
00:52
Sokakta köpeklerin kovaladığı genci böyle kurtardı | Video 13.11.2025 | 10:07
01:53
Sol şeritte son hız ilerleyen hafriyat kamyonu hayrete düşürdü | Video 13.11.2025 | 10:07
09:36
Kağıthane'de doğalgaz patlaması evin duvarını yıktı | Video 13.11.2025 | 09:10
02:13
01:17
Kağıthane’deki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.11.2025 | 09:10
04:36
Otoparktan çıkan sürücü araçlara çarparak boşluğa düştü | Video 13.11.2025 | 09:31
02:40
00:36
Kağıthane'de binada patlama! Olay yerine ekipler sevk edildi 12.11.2025 | 22:39
03:39
Yağ fabrikasında patlama: 10 yaralı | Video 12.11.2025 | 16:46
00:48
Şehidin ailesi Eskişehir'e döndü, annenin ağıtları yürek dağladı | Video 12.11.2025 | 15:03
04:11
05:03
00:20
04:41
Kış sebzesi ıspanakta hasat bolluğu | Video 09.10.2025 | 11:22