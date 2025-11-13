Kağıthane’de patlama sonrası duvar sokağa fırladı | Video

13.11.2025 | 11:44

Kağıthane’de bir dairede meydana gelen patlamada park halindeki araçlar zarar gördü. Saçları yanarak dışarı kaçan S.T. hastaneye kaldırılırken, güvenlik kamerası görüntülerinde patlamanın saniyeler içinde yoğun bir ışıkla gerçekleştiği ve mahallelinin panikle sokağa koştuğu görüldü. Patlama iddialarına doğal gaz sızıntısı sonrası yakılan sigaranın sebep olduğu öğrenildi.