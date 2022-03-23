Kağıthane’de taksici ile yolcular arasında tartışma: “Beğenmiyorsan inersin” | Video
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Kağıthane’de yoğun trafiği bahane eden taksici, iki kadın müşterisini yolda indirmek isteyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmada taksici yolcularını hakaret ederek eşyalarıyla birlikte taksiden attı. Yaşananlar kameralara yansırken, kadınların şikayeti üzerine taksici Kağıthane polisi tarafından gözaltına alındı.
"BEĞENMİYORSAN İNERSİN"
Taksi şoförü Aysun A.'ya, "Beğenmiyorsan inersin, para da vermezsin. Sabaha kadar seni mi gezdireceğim? Mazot olmuş 30 lira. Seyrantepe'ye gideceğim, alternatif yol var. 2 dakika yürüsen ne olacak? 20 lira vereceksiniz, esir alıyorsunuz insanları" diyerek tepki gösterirken, Aysun A. ve yeğeni Büşra B. ise taksiden inmek istemediğini belirtti. Bunun üzerine taksi şoförü Büşra B.'yi gitmek istediği adrese götürdü. Büşra B. indikten sonra taksi şoförü, Aysun A. isimli kadını Seyrantepe'ye götürmek için ilerlemeye devam etti. O esnada Aysun A. ile taksi şoförü arasında yol boyunca tartışma devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine taksi şoförü, yolun yarısında durup kadını zorla araçtan indirdi.
Kadına hakaret ettiği de iddia edilen taksi şoförü, Aysun A. isimli kadının eşyalarını da taksiden dışarıya attı. Olayın ardından kadın polis ekiplerine arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, taksiciyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan taksici, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.