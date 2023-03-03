Video Yaşam Kağıthane’de tekel bayi sahibine yapılan silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Kağıthane’de tekel bayi sahibine yapılan silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Kağıthane’de tekel bayi sahibine yapılan silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

03.03.2023 | 10:24

Kağıthane’de tekel bayinde gerçekleşen silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganın, adamı dışarıya çekmek için bir başkasıyla kavga ediyormuş gibi yaptığı ve dışarıya çıktıktan sonra da adama ateş açtığı görüldü. Silahlı saldırı ve yaralı adamın silahla saldırganın peşinden gittiği o dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

313 personelle 5 ilde organizatörlere şafak operasyonu | Video 03:23
313 personelle 5 ilde organizatörlere şafak operasyonu | Video 03.03.2023 | 10:55
Kilo aldığını sanıyordu, karnından 5 kilo ağırlığında 40 santimetre boyunda miyom çıktı | Video 04:02
Kilo aldığını sanıyordu, karnından 5 kilo ağırlığında 40 santimetre boyunda miyom çıktı | Video 03.03.2023 | 10:54
Sürücüler fermuar sistemi ile ambulansa yol verdi | Video 00:38
Sürücüler fermuar sistemi ile ambulansa yol verdi | Video 03.03.2023 | 10:25
Kaskı kafası yerine koluna taktı, ilk kez ceza yiyince polislerle fotoğraf çektirmek istedi | Video 02:29
Kaskı kafası yerine koluna taktı, ilk kez ceza yiyince polislerle fotoğraf çektirmek istedi | Video 03.03.2023 | 10:24
Kağıthane’de tekel bayi sahibine yapılan silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:28
Kağıthane’de tekel bayi sahibine yapılan silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.03.2023 | 10:24
Minik Zeynep’in gönderdiği oyuncaklardan çıkan not duygulandırdı | Video 01:52
Minik Zeynep’in gönderdiği oyuncaklardan çıkan not duygulandırdı | Video 03.03.2023 | 10:36
Müge Anlı’daki Recep Arı cinayetinde flaş gelişme: Arkadaşından itiraf geldi! Cinayetin sebebi yasak aşk mı? | Video 04:24
Müge Anlı’daki Recep Arı cinayetinde flaş gelişme: Arkadaşından itiraf geldi! Cinayetin sebebi yasak aşk mı? | Video 03.03.2023 | 10:35
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 3 Mart 2023 Cuma atv izle! | Video 04:24
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 3 Mart 2023 Cuma atv izle! | Video 03.03.2023 | 10:27
Kağıthane’de tekel bayi sahibine yapılan silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:28
Kağıthane’de tekel bayi sahibine yapılan silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.03.2023 | 10:18
Beykoz’da sürücüler fermuar sistemi ile ambulansa yol verdi | Video 00:38
Beykoz'da sürücüler fermuar sistemi ile ambulansa yol verdi | Video 03.03.2023 | 10:09
Hatay’da enkazdan çaldığı polis tabancasını satmaya çalışırken yakalandı | Video 00:58
Hatay’da enkazdan çaldığı polis tabancasını satmaya çalışırken yakalandı | Video 03.03.2023 | 10:09
Ataşehir’de tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada | Video 03:12
Ataşehir'de tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada | Video 03.03.2023 | 09:34
35 yıl para biriktirip yaptırdığı evde sadece 5 ay oturabildiler | Video 05:35
35 yıl para biriktirip yaptırdığı evde sadece 5 ay oturabildiler | Video 03.03.2023 | 09:40
Elini tutup ‘abi beni bırakma’ dedi, ekipler enkaz altında kalan Muhammet’i 20 saatte kurtardılar | Video 03:43
Elini tutup ‘abi beni bırakma’ dedi, ekipler enkaz altında kalan Muhammet'i 20 saatte kurtardılar | Video 03.03.2023 | 09:41
Depremzedeler dehşet anlarını anlattı: Her yerden ‘bizi kurtarın’ sesleri geliyordu | Video 05:02
Depremzedeler dehşet anlarını anlattı: "Her yerden ‘bizi kurtarın’ sesleri geliyordu" | Video 03.03.2023 | 09:05
Güzeldere mendereslerinin kar manzarası böyle görüntülendi | Video 07:38
Güzeldere mendereslerinin kar manzarası böyle görüntülendi | Video 03.03.2023 | 08:54
Hatay’da tedirginlik oluşturan görüntünün sırrı çözüldü | Video 01:12
Hatay'da tedirginlik oluşturan görüntünün sırrı çözüldü | Video 03.03.2023 | 08:35
Evine gidip tartıştığı doktorun aracını kurşunladı | Video 02:24
Evine gidip tartıştığı doktorun aracını kurşunladı | Video 03.03.2023 | 08:17
Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı | Video 03:03
Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı | Video 03.03.2023 | 08:17
Beyoğlu’nda korkutan yangın: Mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı | Video 03:18
Beyoğlu’nda korkutan yangın: Mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı | Video 03.03.2023 | 08:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA