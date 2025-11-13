Kağıthane’deki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.11.2025 | 09:10 İstanbul Kağıthane’de, 6 katlı bir binada meydana gelen patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 22.00 sıralarında Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın 2. katında meydana gelmişti. Doğalgazdan kaynaklı olduğu düşünülen patlamada bir kişi yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, patlamayla birlikte vatandaşların panik yaşadığı ve kaçıştığı anlar yer aldı.