Kağıthane’deki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
13.11.2025 | 09:10
İstanbul Kağıthane’de, 6 katlı bir binada meydana gelen patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
