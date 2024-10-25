Kahramanmaraş'ta eli demir kapıya saplanan genci itfaiye böyle kurtardı 25.10.2024 | 09:35 Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Adil Mahallesi mezarlığında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen genç, akşam saatlerinde demir kapının üzerinden atlayarak geçmek istedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Eli kapının demirine saplanan genci kurtarmak için olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile genç bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.



Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.