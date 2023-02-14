Kahramanmaraş'taki deprem felaketi havadan görüntülendi | Deprem Son durum

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,4 büyüklüğündeki depremlerin ardından meydan gelen yıkım ve son durum Sabah TV'nin drone kameraları ile havadan görüntülendi. İşte 14 Şubat 2023 günü itibarı ile sabah.com.tr ekibinin drone kameraları ile kayıt altına aldığı o görüntüler... MUHAMMED FATİH GEDİMAN-ERTUĞRUL YAN / SABAH.COM.TR