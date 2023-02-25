Kahramanmaraş'taki ilk deprem marketin güvenlik kamerasına böyle yansıdı | Video

KAHRAMANMARAŞ'ta büyük yıkıma neden olan ilk deprem, kentteki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, depremle birlikte market rafların tüm ürünlerin sarsıntıyla birlikte yere düştüğü görüldü.