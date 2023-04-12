Video Yaşam Kahvehanede oğlunun tartıştığı müşterilere pompalı ile ateş etti: 1 ölü, 1 yaralı | Video
Kahvehanede oğlunun tartıştığı müşterilere pompalı ile ateş etti: 1 ölü, 1 yaralı | Video

Kahvehanede oğlunun tartıştığı müşterilere pompalı ile ateş etti: 1 ölü, 1 yaralı | Video

12.04.2023 | 08:34

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Rojhat Kaçmaz ve arkadaşı Mahsun Avağ, kahvehanede tartıştıkları işletmeci Arda Y.'nin babası Necati Y.'nin pompalı tüfekle saldırısına uğradı. Kaçmaz'ın hayatını kaybettiği, Avağ'ın ise yaralandığı olaydan sonra baba-oğul olay yerine gelen polise teslim oldu.

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Olay, saat 19.45 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Dere Sokak'ta bulunan bir kahvehanede meyda geldi. Babasının sahibi olduğu kahvehaneyi işleten Arda Y., müşterilerden Rojhat Kaçmaz ve arkadaşı Mahsun Avağ ile tartıştı. İddiaya göre kız meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın ardından Arda Y., durumu babası Necati Y.'ye bildirdi. Bunun üzerine Necati Y. yanına pompalı tüfek alarak otomobille kahvehaneye gitti. Pompalı tüfekle araçtan inen Necati Y., Rojhat Kaçmaz ve Mahsun Avağ'ya ardı ardına ateş etti. Çevredekilerin panik ve korku içerisinde kaçıştığı olay sırasında saçmaların isabet ettiği Rojhat Kaçmaz kanlar içerisinde yere yığılırken, Mahsun Avağ ise kaçmaya çalıştı. Necati Y., daha sonra peşinden gittiği Mahsun Avağ'ya da ateş ederek yaraladı. Yaşanan olay ise bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde teslim olan Arda Y. ve babası Necati Y., gözaltına alındı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ise yaralı olan Kaçmaz ve Avağ, ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kaçmaz hayatını kaybederken, saçmaların bacaklarına isabet ettiği Avağ'ın tedavisine devam edildiği belirtildi.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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