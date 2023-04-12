Kahvehanede oğlunun tartıştığı müşterilere pompalı ile ateş etti: 1 ölü, 1 yaralı | Video
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Rojhat Kaçmaz ve arkadaşı Mahsun Avağ, kahvehanede tartıştıkları işletmeci Arda Y.'nin babası Necati Y.'nin pompalı tüfekle saldırısına uğradı. Kaçmaz'ın hayatını kaybettiği, Avağ'ın ise yaralandığı olaydan sonra baba-oğul olay yerine gelen polise teslim oldu.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde teslim olan Arda Y. ve babası Necati Y., gözaltına alındı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ise yaralı olan Kaçmaz ve Avağ, ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kaçmaz hayatını kaybederken, saçmaların bacaklarına isabet ettiği Avağ'ın tedavisine devam edildiği belirtildi.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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