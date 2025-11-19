Kamyonetin arkasına bağladığı atı dakikalarca böyle sürükledi! | Video 19.11.2025 | 15:11 Batman'da bir sürücü, kullandığı kamyonetin arkasına bağladığı atı dakikalarda yolda sürükledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay akşam saatlerinde Batman-Beşiri kara yolu, Kıra Dağı mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen sürücü, kullandığı kamyonetin arkasına bağladığı atı dakikalarca sürükledi. Kamyonet başka bir sürücü tarafından durdurulurken, at yaralandı. Olay anı trafikteki diğer kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, sürücünün atın araca bağlı olduğunu unutup yola çıktığı ileri sürüldü.