Kanlar içinde girdiği aparmandaki dairelerin zillerine basıp "beni kurtarın" diye bağırdı | Video
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Afyonkarahisar’da gece yarısı bir apartmana girerek tüm kapıları çalıp “beni kurtarın” diye bağıran şahıs ortalığı ayağa kaldırdı. Kan revan içinde kalan şahsı mahalle sakinleri apartmanın çatısından indirirken, polisin müdahale etmesi sonucu gözaltına alınan şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşıldı.