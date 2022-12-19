Kanser yengesinin parasını heba edip adını Ezel Bayraktar olarak değiştirmişti! Müge Anlı ve seyircisinden Tuğba Aslanhan'a destek
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Müge Anlı ve seyircisinden Ezel Bayraktar'ın mağdur ettiği kanser hastası yengesi Tuğba Aslanhan'a destek geldi. Kayınbiraderi tedavi parasını heba etmişti. Müge Anlı izleyicisi Tuğba'nın tedavisi için 150 bin TL gönderdi. Parayı canlı yayında teslim alan Tuğba Aslanhan, çok mutlu oldu ve teşekkürlerini iletti.