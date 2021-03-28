Video Yaşam Kapadokya’da gökyüzü yeniden balonlarla buluştu | Video

Kapadokya’da gökyüzü yeniden balonlarla buluştu | Video

Kapadokya’da gökyüzü yeniden balonlarla buluştu | Video
28.03.2021 | 08:38

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İki bina arasındaki istinat duvarı çöktü, deprem gibi hissedildi | Video 02:37
İki bina arasındaki istinat duvarı çöktü, deprem gibi hissedildi | Video 28.03.2021 | 09:20
Düzce’deki kazada acı tesadüf. Annesinin doğum günü, Semiha’nın ölüm günü oldu | Video 01:36
Düzce’deki kazada acı tesadüf. Annesinin doğum günü, Semiha’nın ölüm günü oldu | Video 28.03.2021 | 09:20
Servis aracıyla sokak köpeğini ezen sürücüye ceza. O anlar kamerada | Video 00:35
Servis aracıyla sokak köpeğini ezen sürücüye ceza. O anlar kamerada | Video 28.03.2021 | 08:38
Kapadokya’da gökyüzü yeniden balonlarla buluştu | Video 04:20
Kapadokya’da gökyüzü yeniden balonlarla buluştu | Video 28.03.2021 | 08:38
Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı | Video 03:31
Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı | Video 28.03.2021 | 08:38
Muğla’da kadına şiddet kamerada 00:43
Muğla’da kadına şiddet kamerada 28.03.2021 | 06:43
Skandal partide kapıları açmadılar! Polis gece kulübüne girdi ve 110 kişiyle karşılaştı 00:11
Skandal partide kapıları açmadılar! Polis gece kulübüne girdi ve 110 kişiyle karşılaştı 27.03.2021 | 16:42
İzmir'de 5 aylık hamileyken öldürülen Sezen Ünlü dualarla son yolculuğuna uğurlandı 03:12
İzmir'de 5 aylık hamileyken öldürülen Sezen Ünlü dualarla son yolculuğuna uğurlandı 27.03.2021 | 15:42
Sancıları artan kadın Avrasya Tüneli’nde araç içinde doğum yaptı | Video 01:25
Sancıları artan kadın Avrasya Tüneli’nde araç içinde doğum yaptı | Video 27.03.2021 | 15:58
Antalya'da korku dolu anlar! Havai fişekli, silahlı konvoy kamerada... 01:29
Antalya'da korku dolu anlar! Havai fişekli, silahlı konvoy kamerada... 27.03.2021 | 15:36
Kick boksçu kardeşler, turnuvaya Diyarbakır Hevsel Bahçeleri'nde böyle hazırlanıyor 05:29
Kick boksçu kardeşler, turnuvaya Diyarbakır Hevsel Bahçeleri'nde böyle hazırlanıyor 27.03.2021 | 15:15
Ece Erken'e dava açan Benan Kocadereli: Tazminatı şiddet gören kadınlar için... 00:41
Ece Erken'e dava açan Benan Kocadereli: "Tazminatı şiddet gören kadınlar için..." 27.03.2021 | 15:15
Ağrı’da ekipler Yusuf bebek için seferber oldu 00:10
Ağrı’da ekipler Yusuf bebek için seferber oldu 27.03.2021 | 15:06
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Berat Gecesi' mesajı 03:46
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Berat Gecesi' mesajı 27.03.2021 | 14:17
Jandarma Karaman'da kaybolan Ege Kabalak kurtardı 02:09
Jandarma Karaman'da kaybolan Ege Kabalak kurtardı 27.03.2021 | 13:58
Asr Suresi dinle! Asr Suresi Arapça tecvidli dinle Türkçe anlamı oku 00:18
Asr Suresi dinle! Asr Suresi Arapça tecvidli dinle Türkçe anlamı oku 27.03.2021 | 13:45
Karaman'da kaybolan Sosyal medya fenomeni Furkan Keleş askeri helikopterle kurtarılacak 00:39
Karaman'da kaybolan Sosyal medya fenomeni Furkan Keleş askeri helikopterle kurtarılacak 27.03.2021 | 12:48
Berat Kandili mesajları! 2021 Berat Kandili dualı, anlamlı en güzel KANDİL MESAJLARI Kutlama tebrik 02:45
Berat Kandili mesajları! 2021 Berat Kandili dualı, anlamlı en güzel KANDİL MESAJLARI (Kutlama tebrik) 27.03.2021 | 12:50
Çam kese böcekleri zehir saçıyor... Alerjik bünyeliler dikkat 06:36
Çam kese böcekleri zehir saçıyor... Alerjik bünyeliler dikkat 27.03.2021 | 12:21
Canlı müzik çaldılar mesafe kurallarına uymadılar! 01:53
Canlı müzik çaldılar mesafe kurallarına uymadılar! 27.03.2021 | 12:41

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 6 günlük aranın ardından gökyüzü yeniden balonlarla buluştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 6 gündür yapılamayan sıcak hava balon turları bu sabah itibarıyla yeniden başladı. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde uçuşa hazırlanan sıcak hava balonları gökyüzü ile yeniden buluşmasının ardından sıcak hava balonları gökyüzünü renklendirdi.

Göreme Balloons Eğitim Müdürü Bekir Güneş, olumsuz hava şartları nedeniyle 6 gündür yapılamayan balon turlarının ardından bu sabah havalanan balonlarla gökyüzü yeniden renklendi dedi. Güneş, " 6 gündür iptal olan uçuşların ardından Kapadokya'mızın simgesi olan balonlarımız gökyüzünü bu sabah itibarıyla yeniden şenlendirdi. Mevsim geçişleri olduğu için bu dönemde balon turları iptal oluyor ama Kapadokya'mızın simgesi balonlar bugün yeniden gökyüzü ile buluştu. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisi yavaş yavaş artmaya başladı. Bu şekilde olursa önümüzdeki günlerde daha da fazla ilgi olmasını umut ediyoruz" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA