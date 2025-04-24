Kapalıçarşı'da esnaf ve müşterilerin deprem sırasında kaçışı kamerada | Video 24.04.2025 | 14:48 İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında, Kapalıçarşı'daki esnaf ve müşterilerin kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Görüntülerde, Kapalıçarşı'da elindeki telefona bakan bir kişi 'deprem oluyor' diye sesleniyor. Bir süre bekledikten sonra çarşıdaki esnaf ve müşteriler sarsıntıyı hissedip koşmaya başlıyor.