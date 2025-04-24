Kapalıçarşı'da esnaf ve müşterilerin deprem sırasında kaçışı kamerada | Video
İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında, Kapalıçarşı'daki esnaf ve müşterilerin kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, Kapalıçarşı'da elindeki telefona bakan bir kişi 'deprem oluyor' diye sesleniyor. Bir süre bekledikten sonra çarşıdaki esnaf ve müşteriler sarsıntıyı hissedip koşmaya başlıyor.
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